Wonder Woman 3: Gal Gadot rivela che le riprese inizieranno tra un anno e mezzo

Dopo che Wonder Woman 1984 non è potuto uscire al cinema a causa del Coronavirus, Gal Gadot e Patty Jenkins sono alla ricerca del riscatto e puntano a creare con Wonder Woman 3 un film all’altezza delle aspettative. Intervista da InStyle la stessa Gal Gadot ha rivelato che le riprese di Wonder Woman 3 dovrebbero iniziare entro un anno e mezzo.

Ecco le parole dell’attrice:

Siamo al lavoro sulla sceneggiatura del film in questo momento. Dovremmo iniziare con le riprese entro un anno e mezzo, probabilmente.

Perciò si parla del 2023 per l’inizio delle riprese di Wonder Woman 3, con la sceneggiatura che non è ancora stata completata, ma con la stessa Gal Gadot che sembra essere carica di aspettative, e che ha già promesso delle novità, come, ad esempio, un maggiore coinvolgimento di Lynda Carter nel nuovo lungometraggio. Ecco cosa ha raccontato a riguardo:

Lynda mi ha fatto da mentore fin dall’inizio della mia esperienza come Wonder Woman. Lei c’è stata sempre, mi ha dato dei suggerimenti, e mi ha supportata in tutto. Ha aiutato tanto il progetto, ed è stato grandioso averla avuta in Wonder Woman 1984, e poterla avere anche per questo terzo film. E questa volta sarà ancora meglio. La adoro.

Ricordiamo che Gal Gadot arriverà a febbraio al cinema con il film Assassinio sul Nilo, tratto dal romanzo di Agatha Christie.