Wonder Woman 3 – Gal Gadot parla del ruolo di Lynda Carter: “Questa volta sarà ancora meglio”

Gal Gadot ha parlato della presenza di Lynda Carter in Wonder Woman 3, dichiarando che sarà migliore della precedente apparizione.

In vista di Wonder Woman 3 l’interprete protagonista Gal Gadot ha parlato del coinvolgimento dell’ex amazzone Lynda Carter, che in questo film avrà un ruolo maggiore. Secondo Gal Gadot la presenza dell’ex interprete di Wonder Woman nel nuovo lungometraggio “sarà ancora migliore” rispetto alla fugace apparizione nel secondo film.

Ecco le parole di Gal Gadot:

Lynda mi ha fatto da mentore fin dall’inizio della mia esperienza come Wonder Woman. Lei c’è stata sempre, mi ha dato dei suggerimenti, e mi ha supportata in tutto. Ha aiutato tanto il progetto, ed è stato grandioso averla avuta in Wonder Woman 1984, e poterla avere anche per questo terzo film. E questa volta sarà ancora meglio. La adoro.

Durante il DC FanDome si è espressa pure la regista Patty Jenkins, che ha parlato dello sviluppo di Wonder Woman 3. Ecco che cosa ha detto: