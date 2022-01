The Flash: Ben Affleck dichiara che sarà la sua ultima apparizione come Batman

Ben Affleck ha da poco rivelato che l'apparizione nei panni di Batman in The Flash chiuderà la sua esperienza con il personaggio.

Ben Affleck apparirà in The Flash, il film DC Comics in uscita quest’anno, in cui tornerà a vestire i panni di Batman, ma l’attore ha di recente affermato che si tratterà della sua ultima apparizione nei panni del cavaliere oscuro.

Ecco le parole dell’interprete:

Si tratta di una bella chiusura della mia esperienza con il personaggio. Posso dire che la mia scena preferita nei panni di Batman è stata realizzata proprio in The Flash, e spero che la mantengano per intero perché è stata grandiosa e molto interessante, un qualcosa di differente ma non incongruente con il personaggio. Magari diranno che non funziona, ma quando l’abbiamo girata è stata davvero divertente, e mi sono detto ‘wow, ora ho capito’.

Ma c’è anche chi, oltre ai Batman di Ben Affleck ed a quello di Michael Keaton, vorrebbe anche un altro cavaliere oscuro in The Flash: Kevin Smith ha di recente dichiarato che non gli dispiacerebbe vedere anche Christian Bale nel film. Ecco le sue parole: