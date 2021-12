The Flash: Kevin Smith crede che dovrebbe comparire anche il Batman di Christian Bale

Ora che sia Marvel che DC Comics stanno sdoganando l’idea del multiverso, Kevin Smith crede per il film The Flash si debba cercare di fare ancora di più, ed oltre ai Batman di Michael Keaton e Ben Affleck dovrebbe comparire anche quello di Christian Bale.

Secondo Kevin Smith:

Penso che sarebbe davvero ottimo se mettessero nel film anche il Batman di Christian Bale. Se fossi in loro darei un camion di soldi a Bale per inserirlo e fargli fare un’apparizione di due minuti.

Ma il Batman più atteso da Kevin Smith è quello di Michael Keaton, e per questo il regista e attore ha dichiarato:

Credo che mi farà piangere, perché lui è il mio Batman! Sono molto legato al Batman di Tim Burton, e riportandolo in vita hanno catalizzato l’attenzione di tutti i vecchi fan come me.