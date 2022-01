Peacemaker: un teaser e una featurette dalla serie DC con John Cena

Il nuovo teaser per Peacemaker, la serie DC spin-off di Suicide Squad, ci presenta il personaggio di Emilia Harcourt; sempre oggi è uscita anche una interessante featurette di recap che ricollega gli avvenimenti di The Suicide Squad: Missione Suicida a quelli del telefilm. Attenzione: il video è spoiler se non avete ancora visto il film!

Il “vigilante pacifista” che lotta (a modo suo) per riportare la pace sarà circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie, in otto episodi, è stata ideata da James Gunn e sarà ambientata prima di The Suicide Squad: Missione Suicida, debuttando il 13 gennaio su HBO Max.

