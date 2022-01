Ghostbusters: Legacy – Online i primi 10 minuti del film sequel

Online sono stati pubblicati i primi 10 minuti di Ghostbusters: Legacy, il lungometraggio sequel di Jason Raitman che è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso novembre, raccontando il proseguimento della storia che vede protagonisti gli acchiappafantasmi comparsi per la prima volta nel film del 1984.

Ecco i primi dieci minuti di Ghostbusters: Legacy.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters. Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

Qui di seguito trovate una breve sinossi del film: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Lo stesso Jason Reitman non ha escluso la possibilità di un ulteriore sequel, affermando che il villain Vigo potrebbe comparire in un eventuale nuovo film. Ecco le sue parole:

Ci sono tante opportunità per rivedere Vigo il flagello di Carpazia. Pensate che possa esistere un solo dipinto dedicato al personaggio? Magari ce ne sta uno in cui sta cavalcando un cavallo, o magari ce ne sta un altro in cui sta impalando qualcuno.