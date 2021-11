Ghostbusters: Legacy – Il regista afferma che Vigo potrebbe comparire nel sequel

Vigo, il flagello di Carpazia, è il nemico principale dei Ghostbusters nel secondo lungometraggio della saga, e con l’uscita di Ghostbusters: Legacy gli appassionati stanno parlando del possibile ritorno del character in un eventuale sequel, ed anche il regista Jason Reitman ha confermato questa possibilità.

Ecco le sue parole sul possibile ritorno di Vigo dopo Ghostbusters: Legacy:

Ci sono tante opportunità per rivedere Vigo il flagello di Carpazia. Pensate che possa esistere un solo dipinto dedicato al personaggio? Magari ce ne sta uno in cui sta cavalcando un cavallo, o magari ce ne sta un altro in cui sta impalando qualcuno.