AirPods Pro 2 nel 2022? Apple si starebbe preparando alle spedizioni

Si continua a parlare ormai da tempo delle AirPods Pro 2, e finalmente molti report stanno accennando a quando i dispositivi verranno finalmente rilasciati. Parliamo infatti di cuffie di estrema qualità. che dovrebbero presentarsi come una serie differente da quella principale, la quale da poco si è arricchita con un terzo modello, e che potrebbe presentare delle specifiche tecniche davvero importanti, assieme a molte funzionalità.

I dispositivi, come da poco riportato, potrebbero uscire nel corso del 2022, almeno nella parte finale, e fra le varie funzionalità presenti dovrebbe essere presente l’audio Apple Lossless. Abbiamo approfondito la vicenda nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Adesso, un nuovo report di DigiTimes ha portato alla luce il fatto che Apple potrebbe addirittura anticipare il lancio, dato che si starebbe già preparando alle spedizioni dei nuovi gioiellini audio, come ripreso da GizChina.

Stando a quel che sappiamo, le cuffie top di gamma si presenteranno con un design del tutto nuovo, e avranno modo di presentare funzionalità di nuova generazione sia per quel che riguarda il semplice ascolto, sia per il campo della salute. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha anche anticipato il fatto che a cambiare di molto non saranno solamente le cuffie, dato che a queste dovrebbe unirsi il box di ricarica, pronto a farsi trovare emettendo dei rumori riconoscibili dagli utenti.

Al momento, non abbiamo ancora alcun tipo di conferma, e non ci resta che sperare infatti che il colosso di Cupertino abbia modo di approfondire quanto prima possibile la questione nel corso di un evento dedicato alle cuffie, che con ottime probabilità si presenteranno nel corso del 2022. Parlando dei piani di Apple per quest’anno, ne approfittiamo per rimandarvi anche al nostro approfondimento riguardante le previsioni del noto insider Mark Gurman, il quale ha anticipato pressoché tutti i prodotti che dovrebbero essere lanciati.