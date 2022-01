AirPods Pro 2 arriveranno alla fine del 2022 con Apple Lossless?

Non è passato molto da quando Apple ha svelato nel corso della sua conferenza con un focus sull’audio le nuove AirPods, ma al momento siamo ancora in attesa di scoprire quando le AirPods Pro 2 prenderanno vita, presentandosi sul mercato con funzionalità migliorate rispetto ai modelli basi, di cui non sappiamo ancora nulla.

Apple non ha infatti accennato a queste, seppur le stesse siano vittima di rumor e report da ormai moltissimo tempo, e sembra siano ormai pronte per essere rilasciate nel corso di quest’anno. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha da poco approfondito la questione, parlando di alcune funzionalità che i dispositivi dovrebbero portare con sé. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione tradotta ripresa sulle pagine di 9to5Mac:

Ci aspettiamo che Apple lanci le nuove AirProds 2 nel Q4 2022 (ultimi 3 mesi di quest’anno) con nuovi selling point, fra cui un nuovo design, supporto al formato Apple Lossless (ALAC) e un case di ricarica che può emettere un suono per essere trovato dagli utenti. Siamo ottimisti sul fatto che la domanda delle AirPods 2 e le vendite si aggireranno dalle 18 alle 20 milioni di unità nel 2022.

Fino a oggi, non si era ancora parlato del supporto dell’audio Lossless per questi dispositivi, il che li renderebbe senza ombra di dubbio di nuova generazione, marcando un salto in avanti non indifferente rispetto al passato, anche se c’è da dire che la compagnia potrebbe smentire il tutto presentando in via ufficiale i prodotti. In poche parole, si tratta di una tecnologia che “leggendo” l’audio non comporta perdite di qualità.

Considerando la finestra di lancio prevista, è possibile che avremo modo di saperne di più nel corso del classico evento di settembre di Apple, il quale in genere è in realtà concentrato sugli iPhone, ma potrebbe avere questo secondo ospite gradito, sempre che non si opti per un palcoscenico a sé stante, vista l’importanza dei device audio.