Spider-Man: i concept art ufficiali di Tom Holland col simbionte di Venom

Durante le fasi di pre-produzione, i concept artist si sbizzarriscono in tutta una serie di prove, bozze, idee che, nella maggior parte dei casi, poi non avranno seguito, quantomeno nell’immediato: è questo il caso degli artwork di Spider-Man che vi andiamo a mostrare, in cui Peter Parker è affetto dal simbionte alieno di Eddie Brock.

Le illustrazioni sono opera dell’artista Thomas du Crest, che le ha pubblicate sul suo account Twitter.

Mentre attendo l’assenso per mostrarvi il lavoro che ho svolto per Spider-Man: No Way Home, ecco un piccolo assaggio di quel che potrebbe venire in seguito…

Effettivamente, il fatto che Peter non abbia avuto una svolta del genere nel terzo film non vuol dire che non possa accadere in futuro – anzi! – andando però a ribaltare il classico “ordine” in cui il simbionte ha infettato i suoi due ospiti più noti: Eddie e Peter.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche la recensione del film: