Manhunt: in sviluppo una serie TV sull’assassinio di Lincoln per Apple TV+

Apple TV+ ha messo in produzione una miniserie TV dedicata all’assassinio di Abraham Lincoln, intitolata Manhunt, che avrà come protagonista Tobias Menzies. La produzione è stata affidata, oltre che ad Apple, anche a Lionstage e 3 Arts.

Tobias Menzies interpreterà nella serie TV Manhunt il personaggio di Edwin Stanton, il segretario ed amico di Abraham Lincoln, che è stato quasi spinto alla follia dalla ricerca ossessionata nei confronti dell’assassino John Wilkes Booth, e dal desiderio di portare avanti l’eredità del Presidente.

La produttrice della serie sarà Monica Beletsky, e saranno coinvolti Apple Studios, Lionsgate, 3 Arts Entertainment, POV Entertainment e Walden Media. La storia al centro del progetto è tratta da Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer.

Il progetto è stato descritto in parte come un racconto storico ed in parte come un thriller cospirativo, e racconterà ciò che è accaduto dopo la morte del Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln, con la lotta per il mantenimento degli ideali e degli obiettivi della presidenza. Nel telefilm saranno raccontante anche delle situazioni che metteranno al centro delle figure nere storiche rappresentative.

Carl Franklin sarà il regista e produttore esecutivo del progetto, assieme a Layne Eskridge, James Swanson, Richard Abate, Frank Smith e Naia Cucukov.