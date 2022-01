Eternals: la Disney propone il film per gli Oscar 2022

La Disney ha proposto all'Academy alcune candidature provenienti dal film Eternals per gli Oscar 2022.

Oltre alle candidature per Black Widow, la Disney ha deciso di inserire nella campagna di proposte per le candidature ai Premi Oscar 2022 anche il lungometraggio Marvel Eternals. Si tratta di un film discusso, considerando che su Rotten Tomatoes ha ottenuto il punteggio in percentuale più basso di sempre da parte della critica.

Qui sotto trovate tutte le candidature provenienti da Eternals proposte dalla Disney.

MIGLIOR FILM

Kevin Feige, p.g.a.

Nate Moore, p.g.a.

MIGLIOR REGISTA

Chloé Zhao

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Gemma Chan

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Richard Madden

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Lia McHugh

Lauren Ridloff

Salma Hayek

Angelina Jolie

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Kumail Nanjiani

Brian Tyree Henry

Barry Keoghan

Don Lee

Kit Harrington

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Chloé Zhao

Patrick Burleigh

Ryan Firpo

Kaz Firpo

Story By

Ryan Firpo

Kaz Firpo

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Ben Davis, BSC

MIGLIOR PRODUCTION DESIGN

Eve Stewart

Set Decorator

Michael Standish

MIGLIORE SONORO

Addison Teague

Daniel Laurie

Lora Hirschberg

Juan Peralta

Gareth John

MIGLIOR MONTAGGIO

Craig Wood, ACE

Dylan Tichenor, ACE

MIGLIORE COSTUME DESIGN

Sammy Sheldon Differ

MIGLIORE TRUCCO E ACCONCIATURA

Producer discretion – aligning with bafta

Frances Hannon

Karen Cohen

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Stephane Ceretti

Matt Aitken

Daniele Bigi

Neil Corbould

MIGLIORE COLONNA SONORA

Ramin Djawadi

Ricordiamo che Eternals sarà disponibile su Disney+ dal 12 gennaio.