Black Widow: la Disney propone il film e Scarlett Johansson per il premio Oscar

La Disney ha proposto per gli Oscar la candidatura di Black Widow come miglior film e di Scarlett Johannson come migliore attrice.

In vista dei Premi Oscar 2022 la Disney ha fatto partire la campagna For Your Consideration, proponendo alla Academy dei lungometraggi validi per la statuetta, e la Casa di Topolino ha lanciato una campagna in favore di Black Widow come miglior film e di Scarlett Johansson come miglior attrice protagonista.

Ma la campagna Disney For Your Consideration dedicata a Black Widow ha incluso anche le candidature di Florence Pugh, Olga Kurylenko e Rachel Weisz per migliore attrice non protagonista, e di David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt e Ray Winstone come migliore attore non protagonista. Ecco tutte le altre candidature proposte dalla Disney dedicate a Black Widow:

Miglior film: Kevin Feige, p.g.a.

Miglior regista: Cate Shortland

Migliore sceneggiatura non originale: Eric Pearson, Jac Schaeffer, Ned Benson

Migliore fotografia: Gabriel Beristain, ASC

Migliore montaggo: Leigh Folsom Boyd, ACE e Matthew Schmidt

Migliore Design: Charles Wood and John Bush

Migliore Costume Design: Jany Temime

Migliore Sonoro: Shannon Mills, Daniel Laurie, Juan Peralta, Lora Hirschberg, Chris Munro, e Nia Hansen

Miglior Trucco e acconciatura: Paul Gooch e Paula Price

Migliori effetti visivi: Geoffrey Baumann, Dave Hodgins, Craig Hammack e Paul Corbould

Migliore colonna sonora: Lorne Balfe

Ricordiamo che Black Widow è uscito la scorsa estate ed è disponibile su Disney+.