Tesla: 2021 da record, consegnate quasi un milione di auto

Nonostante qualche intoppo qua e là, come ad esempio il rinvio degli aggiornamento della beta di Full-Self Driving, e il ritiro di diversi veicoli, come quello avvenuto recentemente approfondito in questo articolo, Tesla è riuscita a segnare un anno da vero e proprio record, riuscendo infatti a raggiungere quasi il milione di veicoli consegnati nel 2021.

Parliamo della compagnia specializzata nelle auto elettriche con a capo Elon Musk, figura – tra le altre cose – eletta come Uomo dell’Anno da parte del noto giornale TIME, argomento di cui abbiamo approfondito i dettagli all’interno di questo articolo. Trovate qui di seguito il Tweet ufficiale in cui il CEO di Tesla si congratula per i risultati registrati nel corso degli ultimi 4 mesi del 2021, che egli stesso ritiene di conseguenza positivi.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

Non dimentichiamo, tra le altre cose, che nel 2021 l’azienda è riuscita a registrare anche i mille miliardi di dollari di capitalizzazione, un numero davvero impressionante (ne abbiamo parlato qui).

Di sicuro, la crescita esponenziale non fa che presagire dei risultati positivi per il 2022, ma staremo a vedere in che modo le vicende per la società si evolveranno nel corso dei prossimi mesi, sperando ovviamente che dalla casa produttrice arrivino diverse novità pronte a stuzzicare i fan dei veicoli.