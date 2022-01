Jumanji 4: il produttore conferma che il film si farà sicuramente

Ancora una volta Hiram Garcia ha rassicurato tutti gli appassionati di Jumanji, dichiarando che Jumanji 4 si farà, ma questa volta ne ha dato la certezza durante un’intervista a Collider. Garcia è un collaboratore di Dwayne Johnson per la Seven Bucks Productions.

Ecco le parole di Hiram Garcia su Jumanji 4:

Si farà, si farà sicuramente. Abbiamo una grande idea in mente per questo nuovo film. Giusto l’altro giorno stavamo parlando del soggetto. Lo porteremo a breve alla Sony. Il film si farà dopo Red One, però il timing preciso dipende anche dagli impegni degli altri attori. Kevin Hart è molto impegnato, così come Dwayne Johnson. Perciò le tempistiche di produzione si dovranno incastrare bene, ma abbiamo un grande soggetto in mano, ed una volta che arriverà allo Studio porterà presto ad una sceneggiatura. Dopo Red One verrà messo in programmazione Jumanji, ed abbiamo una grande visione in mente per questo film.