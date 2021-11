Jumanji 4 si farà presto, secondo il produttore Hiram Garcia

Hiram Garcia, produttore delle ultime pellicole con Dwayne Johnson, svela in un'intervista che il concept per Jumanji 4 è già pronto per lo sviluppo.

Una tra le più grandi sorprese degli ultimi anni è stata la riuscita dell’operazione di revival tentata su Jumanji, che ha portato a due sequel di successo, Jumanji – Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level. Ora, il produttore Hiram Garcia si dice convinto di avere tra le mani un’ottima idea per un quarto film, da realizzare con la sua Seven Bucks Productions.

Abbiamo un’ottima proposta in merito. Ci stiamo preparando a portarla da Sony per fargli vedere cosa abbiamo pensato. Abbiamo una grande visione per il prossimo film. E siamo molto eccitati a riguardo. La porteremo avanti presto. E ovviamente l’obbiettivo è a breve… Jake Kasdan sta portando avanti Red One per noi, dunque questo sarà il prossimo. Sento che avremo tutto pronto per allora e saremo pronti per creare il terzo film.

Attualmente Hiram è impegnato nella promozione di Red Notice (in uscita su Netflix) e nella produzione di Black Adam e Shazam! Fury of the Gods: i primi due hanno per protagonista Dwayne Johnson, che è probabile appaia anche nel terzo.

