iPhone 14: Apple sostituirà il notch con una punch-hole?

Come da poco riportato dal noto insider Mark Gurman, sembra che Apple sia pronta per sostituire i notch dei suoi iPhone 14 con una fotocamera punch-hole.

Nonostante siamo attualmente a diversi mesi dalla presentazione di Apple che mostrerà ai fan le potenzialità degli iPhone 14, non mancano diversi report che anticipando alcuni dettagli dei dispositivi, che in ogni caso non sono ancora confermati in via ufficiale, ma che sono abbastanza affidabili anche questa volta. Parliamo infatti di novità emerse grazie alla newsletter del noto insider Mark Gurman, il quale ha approfondito i nuovi telefoni che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare.

Dopo che sono arrivate in rete le informazioni che riguardano l’assenza di uno slot fisico per le SIM nei nuovi gioiellini targati Apple (ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento), viene trattata ora la possibile assenza di un notch nei telefoni. Si tratta di una tecnologia utilizzata molto spesso da Apple, tanto che questa è arrivata addirittura a inserirla nei suoi nuovi MacBook Pro, ma che potrebbe essere ufficialmente abbandonata in favore di novità più recenti.

Si parla infatti di una fotocamera punch-hole nei display, i quali come da poco emerso dovrebbero essere prodotti grazie al supporto di LG. Non parleremmo in ogni caso della fotocamera che abbiamo già visto in decine di dispositivi, ma di un qualcosa di leggermente diverso, visto che fra le priorità do Apple c’è quella di integrare il Face ID nella stessa. In realtà si è anche da poco parlato di come la compagnia stesse valutando la possibilità di integrare la suddetta tecnologia proprio sotto allo schermo, optando quindi per la soluzione maggiormente comoda, ma al momento la situazione non è molto chiara.

Rispettando le tradizioni, il colosso di Cupertino dovrebbe presentare i suoi prossimi dispositivi nel mese di settembre di quest’anno, e mancano quindi ancora diversi mesi a quando potremo finalmente vederli con mano, di conseguenza, sicuramente ulteriori fughe di informazioni non si faranno attendere troppo.