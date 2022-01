Doctor Who: il teaser dello speciale Legend of the Sea Devils

Ecco il teaser dedicato al secondo speciale annuale del Doctor Who intitolato Legend of the Sea Devils, con Jodie Whittaker protagonista.

Dopo che è uscito lo speciale del nuovo anno del Doctor Who intitolato Eve of the Daleks, è stato lanciato il teaser di Legend of the Sea Devils, il secondo dei tre speciali che andrà in onda in Primavera, e che vedrà ancora una volta protagonista Jodie Whittaker nei panni del Dottore.

Ecco il teaser di Legend of the Sea Devils.

La storia vedrà il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) viaggiare attraverso il 19esimo secolo, approdando in Cina. Qui troveranno un piccolo villaggio vessato dalla piratessa Madame Ching (Crystal Yu), e dalle mostruose forze aliene che è in grado di sprigionare. Così il Dottore assieme al suo gruppo dovrà combattere contro il diavolo marino per salvare il Pianeta.

Si tratterà della penultima volta che vedremo Jodie Whittaker nei panni del Dottore, e poi l’attrice darà il suo addio in uno speciale autunnale lanciato per celebrare i 100 anni della BBC. Ricordiamo che Jodie Whittaker ha vestito i panni del Dottore dal 2017 fino ad oggi, e si è trattata della prima volta che un’interprete femminile si è calata nei panni del personaggio.

