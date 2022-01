Doctor Who: una clip e il dietro le quinte dallo speciale Eve of the Daleks

Il tredicesimo Dottore fa un discorso motivazionale nella clip ufficiale tratta da Doctor Who: Eve of the Daleks; in più, un lungo dietro le quinte dallo special tv.

Lo special di fine anno del 2021 di Doctor Who si intitola Eve of the Daleks e vede il tredicesimo Dottore alle prese con un bizzarro timeloop in preda ai letali Dalek: ecco che nella nuova clip ufficiale il personaggio interpretato da Jodie Whittaker sfodera un perfetto discorso motivazionale… nel suo iconico stile. In più, abbiamo anche un dietro le quinte ufficiale di quasi nove minuti sui temutissimi sterminatori Dalek.

Jodie Whittaker (nei panni del tredicesimo Dottore), Mandip Gill (Yaz) e John Bishop (Dan) sono i protagonisti del film, che sarà solo il primo dei tre Special della serie previsti per il 2022, anno in cui l’attuale arco narrativo si concluderà, per lasciare poi spazio a un nuovo, sconosciuto Dottore.

Lo speciale uscito l’1 gennaio è stato scritto da Chris Chibnall, che è stato per diversi tempo lo showrunner e l’autore di Doctor Who, mentre la regia è stata affidata ad Annetta Laufer.

Al centro della storia c’è il magazzino ELF, di cui la proprietaria è Sarah, ed in cui finisce per ritrovarsi Nick, che è solito recarsi lì ogni vigilia di capodanno. Ma questa volta la serata sarà molto diversa rispetto a quanto loro si possano immaginare.

