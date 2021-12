Poco spazio nel PC? XPG vuole farvi inserire gli SSD nei mouse

Il mondo degli SSD continua a evolversi sotto moltissimi punti di vista, ma non si parla solamente di nuovi dispositivi pronti a offrire migliori potenzialità e feature uniche, come ad esempio il dispositivo dedicato al mondo dell’audio di cui vi abbiamo parlato in questo approfondimento, ma anche per gli slot degli stessi.

Sembra che in futuro questi potrebbero infatti non trovare posto all’interno dei computer, ma finire addirittura all’interno delle periferiche, come ha provato a fare l’azienda XPG con un mouse da gaming nato proprio con questo proposito.

Il primo prototipo, collegabile con USB di tipo C, offre un SSD all’interno dalla capacità di ben 1 TB, che offre velocità fino a 985MB/s, e permette di conseguenza di portare i propri giochi e file ovunque, senza che sia necessario optare per una soluzione di archiviazione esterna.

Al momento non abbiamo purtroppo informazioni relative ai dispositivi in questione, visto che non sappiamo quali sono le altre specifiche tecniche del prototipo, e in quali salse questo finirà online, sia per quel che riguarda i mercati di riferimento, sia per il prezzo a cui verrà proposto. Staremo a vedere se ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.