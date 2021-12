LEGO Star Wars: un cortometraggio special per il nuovo anno

S’intitola New Year’s Hothin’ Eve lo special dedicato all’arrivo del nuovo anno realizzato da LEGO Star Wars, e condiviso sul canale YouTube Star Wars Kids. Nel filmato vediamo Luke Skywalker intento a combattere una battaglia che permetterà di arrivare a celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Ecco il corto New Year’s Hothin’ Eve, lo special per il nuovo anno di LEGO Star Wars.

Ricordiamo che il celebre special natalizio di Star Wars, uscito nel 1978 è diventato una piccola perla che gli appassionati hanno rivalutato nel tempo, al punto che anche la Disney ha realizzato e distribuito l’anno scorso un nuovo Holiday Special in versione LEGO dedicato ai nuovi personaggi della trilogia realizzata da J.J. Abrams.

Sulla scia dell’Holiday Special è stato realizzato quest’anno anche uno speciale di Halloween con i LEGO Star Wars, un’ulteriore prova del fatto che si sta creando una vera e propria tradizione di storie festive a tema con i personaggi di Guerre Stellari.

Ma, come dicevamo in precedenza, sono diversi gli estimatori dell’Holiday Special di Star Wars. Tra questi possiamo trovare James Gunn, che ha dichiarato:

Per la cronaca, a me è piaciuto lo Star Wars Holiday Special quando è andato in onda per la prima volta, anche se ero piccolo. Soprattutto le scene con protagonista Boba Fett. Sicuramente ero un po’ confuso, ma si trattava di tutto ciò che di Star Wars potei vedere durante quell’anno, e me lo ‘mangiai’ in un boccone.