Star Wars Holiday Special: a James Gunn è piaciuto

Il fatto che James Gunn realizzerà un Guardiani della Galassia Holiday Special fa pensare chiaramente all’Holiday Special di Star Wars, e lo stesso regista ha espresso il suo pensiero su quello che viene considerato un momento tragico del franchise, che però Gunn sembra aver apprezzato.

Ecco le parole di James Gunn sullo Star Wars Holiday Special:

Per la cronaca, a me è piaciuto lo Star Wars Holiday Special quando è andato in onda per la prima volta, anche se ero piccolo. Soprattutto le scene con protagonista Boba Fett. Sicuramente ero un po’ confuso, ma si trattava di tutto ciò che di Star Wars potei vedere durante quell’anno, e me lo ‘mangiai’ in un boccone.