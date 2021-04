Guardiani della Galassia: pronto lo script dell’Holiday Special

Gli appassionati de I Guardiani della Galassia non vedono l’ora che James Gunn torni a lavorare sul terzo capitolo del lungometraggio, ma, allo stesso tempo, incuriosisce anche il progetto dedicato all’Holiday Special che dovrebbe uscire nel 2023. Nel frattempo lo stesso James Gunn ha presentato lo script dell’Holiday Special che sarebbe già pronto.

Qui sotto potete vedere il post di Twitter con l’immagine della sceneggiatura condivisa da James Gunn sull’Holiday Special di Guardiani della Galassia.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8

Gunn, qualche tempo fa, ha confermato che le riprese di Guardiani della Galassia vol.3, inizieranno entro la fine di quest’anno. Il regista aveva ultimato la sceneggiatura del film prima del suo licenziamento, ma con il tempo trascorso potrebbe essere cambiato qualcosa di importante. Dave Bautista, che interpreta Drax in Guardiani della Galassia, lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a Entertainment Weekly:

Ho visto una sceneggiatura all’inizio, quando eravamo ancora tutti in programma nel progetto e James Gunn era legato ad esso prima del licenziamento.Credo che l’intero calendario della Marvel sia cambiato, a causa della chiusura della pandemia e dei ritardi di produzione dei Guardiani della Galassia 3. Credo che le trame siano cambiate e non si intersecheranno come inizialmente previsto. Abbiamo anche perso Chadwick, quindi non so che fine farà Black Panther. Non ho visto la nuova sceneggiatura.