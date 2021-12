iPhone 13: l’offerta potrebbe stabilizzarsi nel giro di poco tempo

In seguito al debutto degli iPhone 13, Apple si è trovata a confrontarsi con una domanda degli utenti davvero elevate, specialmente per i modelli base e per quelli Pro. Parliamo di dispositivi che in seguito alla presentazione si sono davvero fatti notare, ma anche il colosso di Cupertino si è trovato in seria difficoltà per quel che riguarda la crisi di scorte.

Diverse compagnie, nel corso degli ultimi mesi, non hanno avuto modo di soddisfare l’enorme domanda dell’utenza, anche se a quanto pare la sistemazione del tutto è sempre più vicina, ed Apple avrà modo di mettere una pezza al tutto nel giro di poco tempo. Un report ha infatti da poco confermato che la differenza fra domanda e offerta dell’ultima serie degli smartphone targati Apple si sta già appiattendo, forse anche grazie alla minor richiesta in seguito a quando è passato qualche mese dall’evento di settembre della compagnia, ma anche probabilmente per via di una miglior gestione del tutto da parte dell’azienda in seguito al lancio.

Il tutto è stato svelato da JP Morgan, grazie all’analista Samik Chatterjee, ma va specificato che al momento non si tratta di informazioni ufficiali, e che infatti il colosso di Cupertino non ha ancora approfondito la questione nello specifico. Per riscontrare il tutto, non resterà che vedere se sul portale della compagnia tempi di consegna – a volte enormi – che in alcuni casi si sono presentati finiranno per diminuire, permettendo agli utenti di reperire con maggiore facilità il dispositivo che desiderano.

Siamo ovviamente ancora in attesa di scoprire quali saranno i prossimi piani della compagnia, considerando che al momento non ci sono novità per il 2022, anche se si inizia già a parlare dei prossimi iPhone 14. Questi, come da poco riportato e ribadito da un noto utente, potrebbero presentarsi senza slot per la SIM, ne abbiamo parlato in questo articolo.