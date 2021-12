Exynos 2200: la presentazione è vicina, confermata la data

Finalmente, dopo mesi in cui siamo stati in attesa di scoprire novità in merito ai prossimi SoC targati Samsung, la compagnia ha annunciato ufficialmente il suo prossimo evento. Parliamo della presentazione in cui finalmente avremo modo di vedere con i nostri occhi e scoprire di più in merito ai dispositivi noti fino a oggi come Exynos 2200, nome che però non è stato ufficializzato dall’azienda, che si è limitata a confermare la data con un breve teaser sulla piattaforma di YouTube: si parla dell’11 gennaio.

Quello che però abbiamo già scoperto, grazie al teaser del colosso, è che come noto il dispositivo si presenterà all’interno con la tecnologia RDNA 2, la quale è pronta a offrire potenzialità decisamente migliori per il gaming rispetto a quanto visto fino a oggi sul mercato mobile. All’effettivo infatti, com’è noto ormai da tempo, i dispositivi potrebbero permettere ai giocatori di fruire del Ray Tracing anche su mobile, tecnologia che fino a oggi si è vista di rado, vista su PC a partire dalla serie RTX 2000 di NVIDIA e su console grazie ad AMD.

Restiamo in ogni caso in attesa di scoprire di più in merito a questi misteriosi dispositivi, i quali si prefissano l’obiettivo di offrire potenza senza eguali per il mondo del gaming, ma che all’effettivo potrebbero aver nascosto al loro interno ancora diverse feature di cui non sappiamo nulla. La presentazione avverrà qualche giorno dopo la fine della conferenza del colosso nel corso del CES 2022.

Sappiamo che in questa lieta occasione, presentandosi come una delle poche compagnie che presiederà di persona all’evento, il colosso avrà modo di mostrare finalmente al mondo il nuovo Samsung Galaxy S21 FE, ormai vicino al reveal in seguito alla presunta cancellazione. Per la nuova serie degli S22, sembra che servirà aspettare ancora molto tempo, ne abbiamo parlato in questo approfondimento.