Samsung Galaxy S22: a quanto pare la serie è stata rinviata a marzo

Sono ormai mesi che sentiamo parlare dei prossimi Samsung Galaxy S22, serie che continua a essere approfondita da diversi leak in attesa di un annuncio ufficiale da parte del colosso, il quale stando a quel che sappiamo non è particolarmente lontano. Sembra infatti che i nuovi dispositivi fossero pensati per essere lanciati già nel mese di gennaio, presumibilmente in concomitanza con il CES 2022 a cui la compagnia parteciperà, ma un rinvio interno potrebbe essersi in mezzo.

Era infatti noto che per via della carenza di scorte, Samsung aveva portato avanti i suoi Galaxy S21 FE, precedentemente invece scartati dalla compagnia e a un passo dalla cancellazione effettiva, la quale non è stata però infine presa in considerazione, dato che verosimilmente li vedremo i primi giorni di gennaio. Mentre il destino della serie principale, degli S22, era quindi quello di essere presentati subito dopo a febbraio, pare che un nuovo rinvio interno non si sia fatto attendere a meno di due mesi dal reveal.

Stando a quanto riportato da MySmartPrice infatti, anche se al momento i motivi sono tutt’altro che chiari, Samsung potrebbe aver rinviato i suoi prossimi device flagship al mese di marzo, spingendosi quindi al limite del Q1 2022, pur non varcando la soglia che avrebbe portato i dispositivi a nascere nella seconda metà del prossimo anno.

Resta il fatto che al momento l’azienda non ha commentato in alcun modo la situazione, e che all’effettivo non ci sono stati accenni in via ufficiale a nessuno dei prossimi dispositivi che verranno lanciati. Staremo quindi a vedere nel corso dell’imminente CES e in seguito all’atteso evento quali saranno le sorprese del colosso in tal senso, che potrebbe stupire i fan smentendo i report arrivati in rete nel corso di questi ultimi mesi.