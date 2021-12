Oppo: spuntano i brevetti di telefoni con lo schermo sul retro

Sembra che le novità di Oppo vogliano puntare verso aspetti davvero a dir poco imprevedibili, come da poco emerso e riportato sulle pagine di GSMArena. Va specificato che al momento si tratta di soli brevetti, e non sappiamo all’effettivo se i dispositivi anticipati verranno davvero commercializzati da parte del colosso. Si parla in ogni caso di smartphone che potrebbero portare con sé dei veri e propri display nella parte posteriore.

Troviamo un totale di ben 3 nuovi design, anticipati sulle pagine di LetsGoDigital, come potete vedere nella foto presente qui di seguito. Abbiamo parlato della serie Find X5, per quel che riguarda i leak appena emersi, nell’articolo che trovate a questo link, e considerando quanto visto è abbastanza improbabile che i nuovi design riguardi proprio questi dispositivi.

Per quel che riguarda i dettagli tecnici dei nuovi dispositivi emersi non abbiamo purtroppo al momento molte informazioni, anche se i design suggeriscono che potremmo trovarci davanti a risultati simili a quanto visto con alcuni pieghevoli già giunti sul mercato, seppur non è chiaro se i display sul retro risulteranno touch screen o avranno modo di fornire informazioni solamente in maniera “passiva”.

Come accennato in apertura, siamo di fronte a dei semplici brevetti, e i concept potrebbero quindi non avere un reale riscontro anche nel giro di molto tempo, in quanto la compagnia potrebbe aver solamente certificato la propria idea per evitare che qualche competitor possa usarla in un’altra salsa.