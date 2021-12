Oppo Find X5: spuntano i render, sembra che la serie X4 sia saltata

Mentre gli utenti sono in attesa di scoprire di più in merito agli smartphone Oppo Find X4, una presunta sorpresa è emersa in rete, visto che a quanto pare il colosso potrebbe saltare del tutto la serie, e portarsi avanti verso quelli che sono attualmente noti come Oppo Find X5 Pro.

Parliamo di dispositivi che, appena prima dell’annuncio, si sono mostrati attraverso dei render leakati, i quali sono arrivati sulla pagina Twitter del noto insider OnLeaks, e hanno fornito una panoramica abbastanza completa rispetto a quello che verosimilmente avremo modo di ammirare già nel giro di qualche mese. Potete ammirare il tutto attraverso il Tweet presente qui di seguito.

I'm back from the Future with stunning 5K renders providing your very first look at which I assume will be released as the #Oppo Find X3 Pro successor and thus, likely marketed as #OppoFindX4Pro or #OppoFindX5Pro… #FutureSquad On behalf of @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2021

Partendo dal presunto numero, sembra che la compagnia – come riportato sulle pagine di Gizmochina – possa non aver saltato la serie 4 per via di un dettaglio tecnico, dato che potrebbe trattarsi del semplice fatto che il numero 4 viene ritenuto sfortunato nel territorio cinese, e non avrebbe quindi portato il miglior risultato.

Parlando invece dei render, ci troviamo a un modulo della fotocamera molto simile a quello visto con i Find X3 Pro, seppur la forma sia leggermente cambiata. Il pannello frontale si è mostrato con una fotocamera punch-hole posta nell’angolo in alto a sinistra, e non mancano anche delle cornici abbastanza sottili, addirittura quasi invisibili nelle foto. Nel caso in cui il tutto venisse confermato dalla compagnia, ci troveremmo davanti a un rapporto screen-to-body decisamente migliorato. Infine, troviamo il bottone di accensione posto sulla destra.

Stando a quel che sappiamo, lo smartphone dovrebbe avere un display da 6,78 pollici con risoluzione di 2400×1080. Si parla di uno Snapdragon 8 Gen 1 all’interno, e di un sensore primario sul retro da 50 MP, accompagnato da un ulteriore 50 MP ultra grandangolare e un 13 MP telephoto, con invece 32 MP nella parte frontale. La batteria all’interno dovrebbe essere da ben 5.000mAh.