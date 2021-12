Instagram: Mosseri anticipa le novità in arrivo nel 2022

La piattaforma di Instagram, cavalcando il successo che riscontra ogni giorno grazie ai moltissimi utenti che bazzicano sul social network, continua ad aggiornarsi con piacevoli novità, le quali migliorano le possibilità presenti. Parliamo non solo di nuove feature, ma anche di grossi cambiamenti che hanno modo da un momento all’altro di cambiare il modo in cui i membri della piattaforma si interfacciano con la stessa. Per fortuna, per il 2022 la situazione sarà tutt’altro che pessima, come recentemente confermato dal fondatore di Instagram: Adam Mosseri.

Ovviamente, non parliamo di tutti i dettagli che vedremo nel corso del prossimo anno, ormai alle porte, ma delle principali priorità che verranno considerate dagli sviluppatori nell’occuparsi del social network. Trovate qui di seguito il post Twitter di Mosseri, in cui viene spiegato il tutto.

2022 Priorities 📝

This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.

Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

