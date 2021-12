Instagram: in arrivo un nuovo feed con ordine cronologico

Un nuovo feed in ordine cronologico verrà implementato sulla piattaforma di Instagram, ma gli utenti avranno ancora modo di ottenere suggerimenti personalizzati.

Adam Mosseri, figura a capo di Instagram, ha da poco commentato una situazione piuttosto interessante riguardante il social network di Meta, parlando nello specifico dell’ordine dei feed che appare agli utenti quando questi si trovano a scrollare contenuti come di consueto. L’uomo ha infatti confermato che la compagnia è attualmente al lavoro su due nuovi tipi di feed, che dovrebbero essere introdotti ufficialmente nel corso dei prossimi mesi.

Si parla nello specifico di un totale di due diverse versioni che permetteranno agli utenti di scegliere il modo in cui preferiscono fruire della piattaforma, alternando a piacimento fra una e l’altra. Nel primo caso avremo a che fare con un semplice ordine cronologico, il quale lascerà comunque la possibilità di selezionare i propri preferiti, al fine di farli apparire in alto e assicurarsi di non perdere i nuovi contenuti poiché mischiati insieme agli altri.

La seconda versione permetterà invece agli utenti di sfruttare l’algoritmo della piattaforma al fine di ottenere suggerimenti personalizzati e scoprire nuovi account e opportunità. Adam Mosseri ha specificato che la compagnia lavora al nuovo feed in ordine cronologico ormai da mesi, e possiamo quindi aspettarci delle novità davvero piacevoli, oltre che verosimilmente particolarmente stabili. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione relativa all’algoritmo pensato per il ranking invece.

Non ci arrenderemo interamente con il ranking. Daremo alle persone l’opportunità di scegliere fra la versione in ordine cronologica e il feed basato sull’algoritmo. Senza entrare nel dettaglio, crediamo che il ranking aiuti a introdurre alle persone i contenuti che sono più importanti per loro.

In seguito a degli aggiornamenti ufficiale, che sicuramente non si faranno attendere nel corso delle prossime settimane, avremo quindi finalmente modo di scoprire di più sulla questione, con i vari dettagli che caratterizzeranno i cambiamenti della piattaforma.