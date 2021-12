Squid Game: Netflix sta discutendo anche di una terza stagione

Dopo che il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha confermato lo sviluppo della seconda stagione della serie TV, ora è lo stesso autore ad aver detto a KBS che Netflix starebbe discutendo anche di una eventuale terza stagione.

Secondo quanto dichiarato da Hwang Dong-hyuk:

Sto parlando con Netflix sia della seconda stagione che della terza, arriveremo presto ad una conclusione.

In precedenza l’autore aveva detto sulla realizzazione della seconda stagione di Squid Game:

C’è tanta pressione, e ci sono tante richieste intorno a questa seconda stagione. Perciò credo che non ci lasciate possibilità di scelta. Vi dirò perciò che ci sarà Squid Game 2. In questo momento ci sto pensando e sto cercando di pianificare le cose. Però è troppo presto per dire come e quando tutto ciò avverrà.

Del resto stiamo parlando di una serie da record, che ha ottenuto consensi notorietà in tutto il mondo, aprendo all’interesse sempre più ampio per i telefilm coreani. E Netflix ne sta approfittando per offrire ai proprio utenti contenuti in grado di soddisfare questa nuova passione (ricordiamo ad esempio anche l’uscita di Hellbound).

In attesa della seconda e dell’eventuale terza stagione di Squid Game, ricordiamo che la prima stagione è disponibile su Netflix da settembre.