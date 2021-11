Hellbound: backstage della serie sudcoreana Netflix del momento

Il regista Yeon Sang-ho e Kim Hyun-joo (interprete di Min Hye-jin) nella nuova featurette pubblicata da Netflix ci raccontano com’è nata la serie Hellbound: dalla scelta degli attori alle ispirazioni del webtoon da cui è tratta, spiegandoci anche quello che vuole rappresentare. Naturalmente… c’entrano la natura umana, la vita e la morte.

Questa la sinossi di Hellbound:

Incredibili manifestazioni infernali hanno luogo tra la folla nel centro di Seul. Esseri misteriosi condannano alcuni individui agli inferi, mentre altre creature ultraterrene appaiono in un preciso momento per avvolgere i condannati in un rogo mortale. La voce risoluta di Jung Jinsu, il leader dell’emergente organizzazione religiosa Nuova Verità, si solleva dal caos totale generato da questi inspiegabili eventi soprannaturali, sostenendo che solo i peccatori sono destinati alla dannazione e che questi avvenimenti rappresentano la volontà divina per riportare gli esseri umani sulla retta via. Un gruppo di seguaci estremisti chiamato Punta di Freccia decide di assumere il controllo sulle punizioni di coloro che si oppongono alla volontà divina. Il mondo si trasforma in un vero inferno. L’avvocata Min Hyejin sfida il presidente Jung sostenendo che le manifestazioni infernali sono semplicemente eventi soprannaturali e si unisce ai pochi che cercano di proteggere i condannati e restituire il mondo agli esseri umani e non agli dei. Insieme decidono di affrontare il caos scatenato dalla Nuova Verità.

