Anche Xiaomi lavora ad uno smartphone pieghevole a conchiglia

Xiaomi sta lavorando ad uno smartphone pieghevole con form-factor a conchiglia. Il produttore, riporta la stampa specializzata in queste ore, ha già presentato un primo brevetto. I dettagli sono pochi, ma sappiamo che il pieghevole di Xiaomi potrebbe avere alcuni tasti fisici sul lato destro, mentre altoparlante e accesso per la ricarica sono posizionati in basso.

Una volta chiuso troviamo un mini-display per le notifiche, soluzione già vista sia sul Galaxy Z Flip 3 che sul Huawei P50 Pocket. Lo schermo principale è invece interrotto da una fotocamera a foro per i selfie.

Inutile dire che dalla presentazione del brevetto al lancio vero e proprio dello smartphone potrebbero passare diversi mesi. Quello che è certo è che il segmento degli smartphone con schermo pieghevole a conchiglia si sta facendo sempre più affollato.

Per il momento il mercato è dominato dal Galaxy Z Flip 3, che in patria è diventato lo smartphone più venduto in assoluto. Oltre al recente Huawei P50 Pro in futuro dovrebbe arrivare anche una terza generazione del Motorola Razr, il primo smartphone pieghevole ‘a conchiglia’.Oppo e Honor dovrebbero presto presentare le loro proposte, sempre con questo formato.

Nel frattempo, in attesa di scoprire le future novità di Xiaomi, vi ricordiamo che oggi il produttore cinese ha presentato i nuovi e attesi Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Ne abbiamo parlato qua: