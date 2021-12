Tom Holland: “I cinecomics sono vera arte”

Nonostante grandi registi come Martin Scorsese e Ridley Scott abbiano criticato i cinecomics, ci sono tanti attori e filmmaker che hanno lavorato almeno in un film tratto dai fumetti dei supereroi e che sono pronti a difendere queste produzioni a spada tratta. Per questo motivo Tom Holland ha di recente sostenuto che i cinecomics sono “vera arte”.

Secondo le parole dell’attore:

Potreste chiedere a Martin Scorsese se vuole girare un film Marvel, ma probabilmente non lo vorrà fare perché non ne ha mai realizzato uno. Io ho fatto sia film Marvel che lungometraggi che sono stati tirati in ballo per i premi Oscar, e posso dire che l’unica differenza sta nel fatto che in uno dei due casi si parla di produzioni ad alto budget. Ma il modo in cui lavoro su un personaggio, il modo in cui i registi lavorano sulla storia e sui personaggi è praticamente lo stesso ma fatto su una scala diversa. Però penso che si tratti di vera arte.

Tom Holland qualche giorno fa ha scherzato sulla sua performance in Spider-Man: No Way Home, dichiarando che dovrebbe meritare un Oscar per la sua prestazione.

