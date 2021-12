Spider-Man: No Way Home – Tom Holland: “Dovrei vincere un Oscar per questo film”

Tom Holland ha scherzato con il The Hollywood Reporter sulla possibilità di ottenere un premio Oscar per la sua performance in Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha scherzato sulla possibilità di vincere un premio Oscar per la sua performance in Spider-Man: No Way Home, ma, considerando che i cinecomics sono entrati da qualche anno a far parte dei film stabilmente candidabili, non è detto che l’interprete possa solo sognare la statuetta.

Ecco le parole di Tom Holland:

Adoro questo personaggio, e sarebbe triste dargli l’addio. Però ho ottenuto tutto ciò che volevo, e perciò penso che potrei vincere un Oscar grazie a questo film. E tutto questo è grandioso.

Ripetiamo che Holland ha solo scherzato su questa possibilità di ottenere un Oscar per la performance in Spider-Man: No Way Home, ma come si suol dire, mai dire mai.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è al cinema dal 15 dicembre.