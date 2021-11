Ridley Scott attacca i cinecomics: “Sono noiosi come la m***a”

Dopo Martin Scorsese, un altro grandissimo regista si unisce al gruppo di detrattori dei cinecomics: stiamo parlando di Ridley Scott, che durante un’intervista a Deadline ha definito i film tratti dalle storie di supereroi “noiosi come la m***a”.

Queste sono le parole del popolare regista:

Le loro sceneggiature non sono per niente buone, e penso di aver scritto tre sceneggiature di cinecomics, che sono Alien, Il Gladiatore, e Blade Runner, questi sono dei film sui supereroi. Perché i film sui supereroi non riescono ad avere storie migliori? Scusate, sono uscito un po’ dal tracciato, però su, dai. Vengono salvati dagli effetti speciali, ed il tutto diventa noioso per chi lavora con gli effetti speciali, soprattutto se hai i soldi per farlo.