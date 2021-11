House of Gucci – Le prime reazioni si dividono: film capolavoro o disastro

House of Gucci è il nuovo film di Ridley Scott che vede assemblato un cast stellare, che va da Adam Driver, ad Al Pacino a Lady Gaga fino ad arrivare a Jared Leto, e le prime reazioni dei critici al film sono un mix: c’è chi l’ha definito come una sorta di capolavoro, e chi parla di disastro.

Andiamo a vedere nel dettaglio queste prime reazioni ad House of Gucci: Erik Davis di Fandango parla addirittura di rimembranze de Il Padrino, e di performance trasformative, elogiando in particolare “Jared Leto e Lady Gaga che sono incredibili, mentre la storia è feroce. Grande anche l’attenzione riservata ai dettagli”.

Diversa invece è stata l’opinione di Scott Menzel di We Live Entertainment, che ha definito House of Gucci “un casino che appare come due film girati in un’unica soluzione. Ogni membro del cast si comporta come se facesse parte di un film differente, a parte Al Pacino, che sembra aver capito il suo ruolo”. Ed anche Brandon Kantz è dello stesso parere, al punto da definire House of Gucci come un lungometraggio dalle trame “slegate”.

Entertainment Weekly definisce il film come “una soap opera italiana in cui un Jared Leto pelato fa pipì su una sciarpa di Gucci”, e viene lodata la performance di Lady Gaga, definita “feroce e onesta, capace di trasformarla da star del cinema ad attrice drammatica”. Anche Clayton Davis ha elogiato le interpretazioni di alcuni dei protagonisti, parlando della prova recitativa di Jared Leto, definendola come “la migliore da quando ha ottenuto il premio Oscar”.

E Simon Thompson di Variety e Rotten Tomatoes ha parlato di un film shakespeariano, “una storia solida che parla di sete di potere e successo con degli interludi comici, ed entrambe le cose riescono ad intrattenere”.

Il film House of Gucci arriverà al cinema il 16 dicembre.