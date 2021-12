Samsung Exynos 2200 in arrivo all’inizio del 2022 con un focus per il gaming?

Siamo ormai al corrente del fatto che, quasi per certo, Samsung è ormai quasi pronta a rilasciare il suo nuovo SoC Exynos 2200. Parliamo di un chip che dovrebbe essere lanciato appena prima della nuova serie S22, la quale come sappiamo potrebbe arrivare nel mese di marzo in seguito a un rinvio interno (ne abbiamo parlato in questo approfondimento), e di cui verosimilmente sentiremo parlare quindi nel mese di gennaio o febbraio.

Sappiamo che in qualche modo Samsung deciderà di approfondire il mondo del gaming con il suo nuovo dispositivo, anche se non sappiamo come. Si parla infatti di un dispositivo che infatti potrebbe presentare un focus per i videogiochi grazie a una GPU dedicata nello specifico a quest’ambito, o forse con diverse versioni, di cui una o più pronte a mettere a dura prova i videogiiochi.

Al momento, seppur si parli di alcuni degli obiettivi del device e della sua presunta finestra di lancio, non abbiamo al momento alcun dettaglio per quel che riguarda le specifiche tecniche del SoC in questione. Stando ai rumor però, parliamo di un dispositivo che potrebbe essere basato sulla piattaforma mobile RDNA realizzata in collaborazione con AMD, e che dovrebbe permettere l’utilizzo di HDR, Ray Tracing, e Variable Rate Shading.

Sembra che per quel che riguarda i core ci troveremo davanti a un ARM Cortex-X2, 3 ARM Cortex-A710 e 4 ARM Cortex-A510. Pare infine che il Samsung Exynos 2200 sarà compatibile con 5G, Wi-Fi 6E, GPS a due frequenze, NFC, Bluetooth 5.2, Ultra-Wideband fotocamere fino a 200 MP, con infine il supporto ai 4K a 120 FPS e 8K a 30 FPS. Staremo a vedere quando nel corso dei prossimi mesi la compagnia ci parlerà finalmente del dispositivo in questione, approfondendo le sue funzionalità, forse proprio nel corso dell’imminente CES 2022.