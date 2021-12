Motorola Razr 3: lo smartphone pieghevole arriverà con Snapdragon 8 Gen 1 all’interno?

Come sappiamo da diverso tempo, diverse compagnie sono pronte ad abbracciare la filosofia dei dispositivi pieghevoli con dei nuovi articoli, e Motorola è a quanto pare fra queste. Il colosso del mondo mobile potrebbe infatti presto lanciare l’abbastanza chiacchierato Motorola Razr 3, un pieghevole di tutto rispetto stando a un nuovo report.

Come infatti anticipato da Lenovo sulle pagine di Weibo, il dispositivo in questione riuscirà a superare i precedenti di gran lunga per quel che riguarda le performance, con anche una nuova interfaccia utente, a quanto pare partendo proprio dal mercato cinese, e alla fine potenzialmente non arrivando neanche nel resto del mondo.

Il device potrebbe offrire al suo interno l’appena rilasciato Snapdragon 8 Gen 1, il che sarebbe sicuramente una sfida per la compagnia, che dovrebbe trovarsi a ottimizzare al meglio la batteria, sfruttando le migliorie apportate da Qualcomm per il suo nuovo gioiellino.

Staremo a vedere se nel corso del 2022 il colosso ufficializzerà finalmente il tutto grazie a un nuovo evento, preparandosi ad attaccare la sempre più agguerrita concorrenza del mercato dei dispositivi pieghevoli con il suo prossimo articolo, che potrebbe risultare un mostro di potenza, racchiusa in un case particolarmente comodo grazie al design scelto.