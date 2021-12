Google si unisce alla lista di compagnie assenti dal CES 2022

Dopo le molte grandi assente che non presiederanno dal vivo al CES 2022, anche Google si unisce alla lista, come confermato in via ufficiale da parte del colosso.

Google ha da poco confermato una notizia tutt’altro che piacevole per quel che riguarda l’imminente CES 2022. Parliamo di una conferenza che finalmente permetterà agli utenti di provare dal vivo le principali novità del mondo tecnologico, ma che per certi versi potrebbe deludere rispetto alle precedenti versioni. Diverse compagnie, infatti, hanno confermato la propria assenza per via della situazione legata al COVID-19.

Ad aggiungersi a queste, dopo che l’annuncio di Intel in tal senso è arrivato da poco (ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate a questo link) troviamo anche Google, la quale non presiederà infatti all’evento che inizierà a partire dal 5 gennaio 2022. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale:

Dopo attente considerazioni, abbiamo deciso di evitare la presenza al CES 2022 dal vivo. Abbiamo monitorato attentamente lo sviluppo della variante Omicron, e abbiamo deciso che è la scelta migliore per quel che riguarda la salute e la sicurezza dei nostri team. Continueremo a collaborare a stretto contatto con la CTA e con i nostri partner al fine di identificare e supportare le opportunità virtuali, e non vediamo l’ora di condividere le ultime innovazioni di Google con tutti voi.

Sappiamo in ogni caso che l’evento prenderà luogo come di consueto, e che nonostante le molteplici assenze, fra le quali troviamo anche colossi del calibro di Amazon e Meta, diverse grosse compagnie del settore avranno modo di presentare varie novità dal vivo, come ad esempio Samsung. Manca ormai poco all’inizio dell’evento, e non ci vorrà quindi molto al fine di scoprire di più in merito a quello che verrà presentato dal vivo e in conferenza virtuale, visto che sicuramente le compagnie che non parteciperanno in presenza avranno comunque delle novità da condividere nel corso di questi giorni con gli utenti.