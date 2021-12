Intel non parteciperà dal vivo al CES 2022, è ufficiale

Intel non presiederà dal vivo nel corso del CES 2022, come confermato in via ufficiale da parte della compagnia specializzata nel mondo delle CPU.

L’imminente CES 2022 sarà stando a quel che sappiamo non particolarmente all’altezza rispetto agli anni passati. Seppur si tratti di un importante traguardo, visto l’arrivo di una conferenza dal vivo nonostante la pandemia, diverse compagnie – giustamente preoccupate dalla situazione globale – hanno confermato la loro assenza (bilanciata dall’eventuale presenza digitale). Purtroppo, a queste si è aggiunta un importante baluardo del settore, che sicuramente ha diverse novità in serbo per gli utenti, le quali troveranno di sicuro spazio solo in via virtuale: stiamo parlando di Intel.

Intel è generalmente una delle più attive per la conferenza in questione, ma quest’anno si è unita alle ulteriori aziende che hanno declinato la loro partecipazione dal video, come ad esempio Lenovo, Amazon e Meta. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale di un portavoce della compagnia:

La salute e la sicurezza dei nostri impiegati, partner e clienti è sempre una priorità massima. Dopo esserci consultati con le autorità nel campo della salute e portando avanti le politiche dell’azienda legate alla sicurezza, i nostri piani sono di spostare il CES in forma digitale, con un’esperienza dal vivo minima. Vi invitiamo a seguirci mentre porteremo avanti i nostri contenuti del CES e le nostre esperienze virtualmente attraverso la Newseroom di Intel.

Ovviamente, nonostante i grandi assenti, è stato ribadito che l’associazione terrà comunque la conferenza di Las Vegas, che avrà modo di portare agli utenti diverse novità riguardanti il campo della tecnologia. Una delle principali compagnie che prenderà parte all’evento dal vivo, come sappiamo per certo, è Samsung, la quale dovrebbe presentare di sicuro – stando a quel che sappiamo – il nuovo Samsung Galaxy S21 FE, di cui in realtà sono già stati leakati la maggior parte dei dettagli. Ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui.