Samsung Galaxy S21 FE: il manuale leakato conferma tutti i dettagli?

Nel corso degli ultimi mesi i leak relativi al nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 FE non sono mancati di certo, e il dispositivo sembra ormai vicino all’essere mostrato, visto che il reveal ufficiale dovrebbe avere luogo nella giornata del 4 gennaio durante il CES 2022. Tuttavia, un ultimo colpo di grazia per Samsung sembra aver confermato davvero ogni singolo dettaglio prima della presentazione ufficiale, visto che ben 167 pagine di manuale sono state leakate, come riportato dal noto leaker Evan Blass.

Parliamo nello specifico di foto e video che svelano anticipano presumibilmente ogni singolo annuncio che Samsung dovrebbe fare nel corso del suo prossimo esempio, come potete vedere qui di seguito nel Tweet del leaker appena citato.

Venendo ai dettagli, siamo vicini all’ufficializzazione del fatto che il nuovo telefono Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe presentarsi con uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate di 120 Hz, offrendo una risoluzione di 1080×2400. Pare che la compagnia abbia optato per un setup formato da 3 fotocamere: 12 MP + 12 MP ultra grandangolare e 8 MP telephoto, con invece un totale di 32 MP dedicati ai selfie.

All’interno dovrebbe essere inserito un SoC Snapdragon 888 con 6 o 8 GB di RAM, associati a 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione. Pare che verrà inserita all’interno del dispositivo una batteria da 4.500mAh compatibile con la ricarica rapida a 25 W cablata, i quali scendono a 15 W per quella wireless. Pare che il device verrà venduto nelle colorazioni oliva, lavanda, bianca e grafite.

Per il resto, il manuale conferma la certificazione IP68, seppur a quanto pare mancheranno il jack per le cuffie, un caricatore incluso nella confezione e uno slot per le micro SD. Vi abbiamo parlato del presunto prezzo con cui i dispositivi si presenteranno sul mercato nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.