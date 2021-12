TikTok: la nuova app per streaming usa il codice di OBS?

A quanto pare, la nuova app di TikTok pensata per il mondo dello streaming, con un focus su quello dei videogiochi, potrebbe avere un problema da dover superare. Questa, come approfondito nel nostro articolo dedicato, è arrivata in una fase di rilascio graduale, anche se a quanto pare gli utenti sono già riusciti ad accorgersi di un grosso problema legato alle licenze della nuova piattaforma, ancora neanche rilasciata.

Come svelato sulla piattaforma di Twitter, e ripreso da The Verge, Live Studio, questo il nome dell’app, sembra aver utilizzato parte del codice di OBS. Seppur il problema sarebbe facilmente risolvibile, visto che come suggerisce il nome (Open Broadcaster Software), si tratta di una piattaforma Open Source, i requisiti per l’utilizzo della licenza non sono stati usati dal colosso dei social network.

Potrebbe quindi di trattarsi duna vera e propria violazione della legge digitale, anche se al momento non ci sono ancora conferme in tal senso, e mentre il colosso non ha commentato la situazione, non ci sono ancora state accuse ufficiali. Per sistemare la situazione, TikTok dovrebbe rendere pubblico il codice della sua nuova app di streaming, e questa, nel caso in cui non si risolva l’utilizzo del codice di OBS, potrebbe sicuramente essere una strada abbastanza semplice da intraprendere in seguito al rilascio.

Ben Torell, Business developer di OBS, dopo essersi accorto della situazione ha dichiarato:

Abbiamo un impegno nel avere a che fare con le violazioni del GPL in buona fede, e nel caso in cui TikTok/ByteDance saremmo velici di avere una relazione lavorativa felice con loro finché si comportano nel rispetto della licenza.

Non ci resterà che vedere il modo in cui si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, sperando che le compagnie riescano presto a trovare un compromesso.