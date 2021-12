TikTok sfiderà Twitch, Facebook e YouTube con un nuovo software?

TikTok, come riportato sulle pagine di The Verge, sta testando una funzionalità particolarmente interessante che prende il nome di Live Studios. Di che si parla? A quanto pare di una piattaforma che potrebbe voler competere con Twitch, ormai leader indiscusso delle live per quel che riguarda il gaming.

Come riportato sulle pagine di TechCrunch, il programma dovrebbe permettere di streamare giochi e altre applicazioni desktop, anche se al momento il tutto non è ancora particolarmente in voga per fatto che solo pochi utenti stanno testando le sue potenzialità, e la pagina ufficiale è stata da poco ritirata.

Anche se non sappiamo esattamente in che modo quindi, nel giro dei prossimi mesi TikTok potrebbe voler attaccare prepotentemente piattaforme come Facebook Gaming, YouTube Gaming e Twitch grazie alla sua nuova vocazione.

Va specificato che i primi report parlano di un’applicazione di streaming ancora in fase abbastanza embrionale, senza togliere il fatto che resterà da vedere in che modo la piattaforma potrà retribuire gli streamer, e fornire vantaggi rispetto alla concorrenza agli utenti con benefici e possibilità uniche. L’enorme bacino di utenza del social network potrebbe di sicuro favorire una crescita alquanto veloce.