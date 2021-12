The Batman: il Pinguino di Colin Farrell è ispirato ad un personaggio del Padrino

Matt Reeves ha rivelato che il Pinguino di Colin Farrell che comparirà in The Batman sarà ispirato a Fredo de Il Padrino.

Così come Matt Reeves ha parlato nei giorni scorsi di un’analogia tra il Batman di Robert Pattinson e Kurt Cobain, ora un altro personaggio importante di The Batman viene messo in parallelo dal regista con una figura cinematografica: stiamo parlando del Pinguino di Colin Farrell accostato ad un character de Il Padrino.

Ecco le parole di Matt Reeves:

C’è un qualcosa del Fredo di John Cazale ne Il Padrino. Si tratta di un mafioso di livello medio che ha anche un qualcosa di artistico in sé, ma che desidera di più e che è stato sottostimato. Perciò è deciso a fare un passo in più.

Lo stesso Colin Farrell ha aggiunto:

Matt Reeves mi ha menzionato Fredo, perché è un personaggio danneggiato dalla sua stessa insignificanza, e che sta in una famiglia piena di uomini forti, capaci, carismatici e violenti. Ed è per questo che tradisce, perché è debole, si sente distrutto e afflitto dal dolore. Questi desideri e questa ambizione sono un qualcosa che vorrei esplorare nel secondo film, se ce ne sarà la possibilità.

Proprio al Pinguino di Colin Farrell sarà dedicata una serie TV sviluppata da HBO Max. A produrre lo spin-off ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

La serie TV è stata descritta come una sorta di Scarface che racconterà il percorso di ascesa del Pinguino. Nel film di Matt Reeves il personaggio è interpretato da Colin Farrell, che dovrebbe tornare a vestirne i panni anche nella serie TV.

Ricordiamo che The Batman uscirà il 4 marzo al cinema.