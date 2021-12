Si è dimesso il CEO di Onlyfans, Tim Stokely lascia il posto a Ami Gan

Il CEO di Onlyfans, Tim Stokely, ha annunciato le sue dimissioni. Al suo posto Ami Gan, già portavoce della piattaforma. La notizia, scrive Gizmodo, è sorprendente per diverse ragioni: tanto per iniziare, Ami Gan è un volto relativamente nuovo di Onlyfans e ha un bakground in marketing.

Tim Stokely continuerà a collaborare con Onlyfans, fornendo consulenza all’azienda. «Non vedo l’ora di continuare a lavorare assieme alla nostra comunità di content creator», ha dichiarato Ami Gan, spiegando che Onlyfans continuerà «ad offrire ai content creator pieno controllo sulla monetizzazione dei loro contenuti».

«Ribadiamo il nostro impegno ad essere la piattaforma social media più sicura al mondo», ha aggiunto il nuovo CEO di Onlyfans.

Onlyfans ha iniziato ad affermarsi nel 2020, diventando nota soprattutto come piattaforma per la monetizzazione dei contenuti per adulti. Nel 2021, cogliendo tutti di sorpresa, l’azienda aveva annunciato di voler bandire la pornografia, salvo poi tornare immediatamente sui suoi passi. La mossa, giudicata per ovvi motivi estremamente maldestra, aveva alienato parte della comunità di content creator, che include anche molte e molti sex workers. Forse i motivi delle dimissioni di Stokely vanno ricercati anche in questo importante scivolone.

Onlyfans nel corso degli ultimi mesi ha attirato diversi VIP, come Cardi B e Bella Thorne. Onlyfans chiuderà l’anno con ricavi superiori del 540% a quelli del 2020. La piattaforma ha oltre 100 milioni di utenti paganti.

Nonostante il suo successo, Onlyfans deve scontrarsi con gli svantaggi di essere una piattaforma per adulti, motivo per cui ha fatto fatica ad attrarre grossi investitori istituzionali – intimoriti dai rischi generalmente associati ai siti attivi nell’industria della pornografia. Anche per questo motivo l’azienda sta disperatamente cercando di diversificare il suo business, attraendo anche content creator interessati a produrre contenuti distanti dalla pornografia – come corsi per il fitness e video di cucina. Per farlo ha creato una seconda piattaforma, prima di contenuti vietati ai minori, chiamata OFTV.

