Samsung Galaxy S21 FE: data di lancio e presentazione confermata da un leak?

Un recente leak potrebbe aver confermato la data di lancio dei nuovi Samsung Galaxy S21 FE, come anche quella in cui verranno presentati all’imminente CES 2022.

Samsung ha da poco confermato la sua partecipazione al CES 2022, il quale si terrà nei primi giorni di gennaio, ed è stato specificato dal noto leaker Jon Prosser che la data dedicata alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere nello specifico il 3 gennaio 2022. Stando a quanto riportato dal leaker, nello specifico, il dispositivo in questione arriverà esattamente l’11 gennaio 2022, senza però alcun tipo di periodo per il preorder del tutto.

Parliamo di un dispositivo che sembra essere stato particolarmente vicino alla cancellazione da parte di Samsung, che invece nel corso delle scorse settimane potrebbe invece aver sorpreso tutti, considerando che a quanto pare invece la serie degli S22 è stata rinviata proprio al fine di far spazio ai nuovi S21 FE.

Al momento tuttavia, non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale sul tutto, seppur nel corso degli scorsi mesi non siano di certo mancati i leak per questo dispositivo, che fra locandine e foto dal vivo emerse non ha probabilmente molto da nascondere ai fan.

Considerando quel che sappiamo, questo dovrebbe presentarsi con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,4 pollici, con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FHD+, oltre che una camera punch-hole al centro. Dovremmo trovarci davanti a una camera per i selfie da 32 MP, con u nsetup sul retro pronto a includere invece una 12 MP primaria, una 12 MP grandangolare e una 8 MP telemacro con supporto allo zoom ottico 3x.

Ulteriori dettagli riguardano invece la prossima serie di flagship del colosso sudcoreano, gli S22, che invece dovrebbero essere lanciati nella giornata del 18 febbraio, con una presentazione durante un evento Unpacked programmata invece per l’8 febbraio, data che riguarderebbe anche l’apertura dei preorder. Non ci resta che aspettare a questo punto novità da parte del colosso, che considerando l’imminente CES 2022 sembra non si faranno attendere molto.