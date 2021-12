WhatsApp: gli admin si “firmeranno” dopo aver cancellato i messaggi

Le pagine di WABetaInfo hanno mostrato il modo in cui la nuova funzione della cancellazione dei messaggi si sta evolvendo sulla piattaforma di WhatsApp.

È da poco emerso, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, che uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp dovrebbe permettere a tutti gli admin nei gruppi di cancellare i messaggi degli altri membri, come avviene su altre piattaforme, il che ha l’obiettivo di fornire maggiore controllo agli amministratori sui contenuti.

Tuttavia, i primi screenshot avevano solamente svelato che, in caso di procedure di questo tipo, i messaggi cancellati avrebbero evidenziato solamente l’intervento di un admin, in maniera generica, quando a quanto pare le cose saranno diverse.

Come svelato sulle pagine di WABetaInfo, in seguito alla cancellazione di un messaggio nei gruppi da parte di un qualunque admin, sarà presente una vera e propria firma, la quale evidenzierà chi è stato nello specifico l’utente a procedere con l’operazione, il che in ogni caso potrebbe anche risultare abbastanza comodo.

Siamo ancora al momento in attesa di scoprire quando finalmente la funzionalità verrà rilasciata da parte del colosso, considerando che potrebbe trattarsi di una novità molto utile e usata da parte degli utenti. Per quel che riguarda le novità già arrivate sull’app di messaggistica invece, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo riguardante l’anteprima dei messaggi vocali, lo trovate a questo link.