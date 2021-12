WhatsApp: i moderatori potranno rimuovere ogni messaggio dai gruppi

Come avviene per i propri messaggi, i moderatori di WhatsApp avranno modo di rimuovere i contenuti degli altri membri dei gruppi.

Fra le novità di WhatsApp, come riportato sulle pagine di WABetaInfo, è in arrivo una feature che farà di sicuro particolare piacere a moltissimi utenti. Parliamo di un ulteriore privilegio per gli amministratori dei gruppi, che come succede su diversi altre piattaforme di messaggistica avranno modo di cancellare i messaggi degli altri utenti.

Nonostante non si tratti di una novità sicura, e non ci siano infatti neanche informazioni relative al rilascio della stessa, WABetaInfo si trova spessissimo ad anticipare questo tipo di grossi aggiornamenti, e possiamo quindi aspettarci una conferma da parte di Meta nel giro di davvero poco tempo.

I primi screenshot dal portale hanno sin da subito mostrato dei dettagli che riguardano il potere aggiunto dei moderatori, chiarendo un importante dubbio. Infatti, risulterà comunque specificato che dei contenuti sono stati cancellati, anche se la relativa scritta specificherà che l’operazione è stata eseguita dall’admin del gruppo, e non individualmente da parte degli utenti.

Staremo a vedere quando la compagnia confermerà il tutto, permettendo quindi maggiore controllo agli amministratori dei gruppi WhatsApp, e svelando alcune informazioni ancora mancanti, come il tempo massimo in cui è concessa la rimozione per questo tipo di feature, che potrebbe essere diverso da quello standard.