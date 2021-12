iPhone 14 Pro e iPhone 15: arrivano i primi report con qualche dettaglio sulle fotocamere

Apple ha da poco lanciato sul mercato i suoi nuovi iPhone 13, eppure non mancano già diverse anticipazioni relative a quali sono i piani del colosso per il settore degli smartphone, seppur la presentazione non sarà di certo particolarmente vicina.

Sembra che sapremo di più sui nuovi telefoni come sempre verso la fine del prossimo anno, verosimilmente nel mese di settembre, ma dei report hanno già potenzialmente anticipato alcuni dettagli per iPhone 14 Pro e iPhone 15.

A svelare il tutto è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, il quale ha svelato che gli iPhone 14 Pro dovrebbero presentarsi con una camera da 48 MP, e che il modello del 2023 (verosimilmente proprio gli iPhone 15) avrà invece modo di offrire una lente periscopica. A quanto pare, i nuovi dispositivi saranno un vero regalo per TSMC, che avrà modo di aumentare le proprie performance sul mercato in maniera non indifferente.

L’analista non ha approfondito ulteriori dettagli sui dispositivi, anche se sembra che gli iPhone 14 Pro (non è detto che gli altri modelli non facciano però lo stesso) potrebbero essere in grado di registrare video in 8K, ulteriore salto in avanti dopo il 4K presente per la serie attuale.